Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları - Son Dakika

Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları

6 saat önce

Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

Görevlinin plastik çöp arabası fırtınada yola sürüklendi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sultangazi'de temizlik görevlisi zor anlar yaşadı. Görevlinin plastik çöp arabası ise fırtınada yola sürüklendi.

İstanbul'da etkisini artıran fırtına, Sultangazi'de temizlik görevlisine zor anlar yaşattı. Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ağzı açık olan poşetlerden çöplerin dışarıya yayılmasını önlemek isteyen temizlik görevlisi, poşetlerin ağzını bağlamaya çalıştı. O sırada görevlinin plastik çöp arabası yola doğru sürüklendi.

Sultangazi'de temizlik görevlisinin fırtınada zor anları

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:49 Kaynak: DHA
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