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Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada

35 dakika önce

Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı kameradaİSTANBUL - Sultangazi'de çöpleri toplayan bir temizlik işçisi bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı.

Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada
İSTANBUL - Sultangazi'de çöpleri toplayan bir temizlik işçisi bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansıdı.
Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri almaya geldikleri sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanındaki kimliği belirsiz şahıslarla temizlik işçisi tartışmaya başladı. Hurdacı olduğu belirtilen şahıslardan birisi tartışma esnasında elindeki baltayla temizlik işçisine vurdu. Acı içinde kıvranan işçi yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çöpleri almaya gelen temizlik işçilerinin kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganın baltayla temizlik işçisine vurduğu görülüyor. Temizlik işçisinin yere yığılması da güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Sultangazi, İşçi, 3. Sayfa
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