Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

27.07.2022 12:26
Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C yöneticisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C yöneticisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler M.C. (48) ile Ö.K.C'nin (44) Sultangazi'de tespit edilen adreslerine baskın yapan ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 2 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden M.C'nin Sultangazi'deki Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda sözde alan sorumluluğu yaptığı, örgüt adına vergilendirme yaptığı ve "Halk Cephesi" ismiyle oluşturulan yapının sorumlusu olduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli Ö.K.C'nin de terör örgütünün sözde Eskişehir sorumlusu olduğu, İstanbul Anadolu Yakasında da örgüt adına çalışma yaptığı ve bir dönem örgütle ilişkili bir dergide sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği bildirildi.

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Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi İstanbul'da DHKP/C üyesi iki şüpheli yakalandı İstanbul'da DHKP/C üyesi iki şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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