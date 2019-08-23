Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE "TOMBALA" OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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SULTANGAZİ'DE "TOMBALA" OPERASYONU: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

39 dakika önce

\tSultangazi'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Sultangazi'de düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Tombala" adı altında kumar oynayan 40 kişiye de idari para cezası verildi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir işyerinin bodrum katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında çalışma başlattı. Sivil polisler işyerine girdiği zaman kalabalık bir grubun 'tombala' oynadığını tespit ederek resmi ekiplerle baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda kumar makinesi, çok sayıda pul ve kart ile 2 bin 820 lira para ele geçirildi. Ekipler tombala oynayan 40 kişiye idari işlem yaparken kişi başı 320 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi Deniz İ.(20) ve 4 çalışanı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işyeri sahibi Deniz İ. ve çalışanları Doğukan K., Yılmazel E., Faruk S. ve Hasan K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:17 Kaynak: DHA
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