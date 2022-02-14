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SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

14.02.2022 14:22

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan Jiyan Özkaya tutuklanırken, Talip Gönültaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi odasını birbirine katan saldırganlardan Jiyan Özkaya tutuklanırken, Talip Gönültaş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Sağ bacağından vurulan Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş ve arkadaşı Jiyan Özkaya tomografi odasını birbirine kattı. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganlar savcılık talimatıyla serbest kaldı. Talip Gönültaş serbest bırakılmasından 2 gün sonra Sultangazi'de silahlı kavgaya karıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüphelilerden Jiyan Özkaya, dün tutuklandı. Talip Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI
SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE TOMOGRAFİ ODASINI BİRBİRİNE KATAN SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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