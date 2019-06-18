Sultangazi'de toplu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Sultangazili vatandaşlarla 31 Mart seçiminden bir gün önce coşkulu bir mitingde bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, Sultangazi'nin 31 Mart seçimlerinde de yüzde 59'luk oy oranı ile ilçe belediye başkanlığı görevine Abdurrahman Dursun'u layık görerek, AK Parti'yi yalnız bırakmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Sultangazi'de toplu açılış törenini gerçekleştirecekleri toplam yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbul'a ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bunlardan birinin de 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu aktardı.

Bu hastanenin 600 klinik yatağı, 120 yoğun bakım yatağı, 67 acil servis yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri, ameliyathaneleri ve diğer birimleri ile modern bir hastane olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Birileri konuşur, biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış bir tanesi diyor ki; '24 yılda ne yaptınız?' diyor. Sadece şu eser, bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Ama biz geldik Sultangazi'yi tüm alt yapısıyla, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Zaten biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Sonradan burayı da ilçe haline getirdik. Büyükşehir belediyemizin kentsel dönüşüm konutları, kapalı yüzme havuzu ve spor tesisleri, öğrenci yurdu, mahalle hizmet tesisleri, millet bahçesi, Metris köprülü kavşağı ve yan yolu, Habibler itfaiye binası gibi ilçemize kazandırdığımız pek çok eserin açılışını bugün burada yapıyoruz.

'Ne yaptınız?' diyenlere cevap. Bu, sadece Sultangazi. İstanbul'u konuşmuyorum, Sultangazi'yi konuşuyorum. Sultangazi Belediyemizin tamamladığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Hanımlar Merkezi'nin resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz."

Bakanlık tarafından yapılan gençlik merkezi, gençlik ve sanat merkezi, polis merkezi ile 9 ayrı okulu da resmen açtıklarını belirten Erdoğan, dinleyiciler arasında yer alan bir kadının taşıdığı ve üzerinde "Tayyip dede, biz seninle azmi, çalışmayı, dürüstlüğü, hayal kurup başarmayı öğrendik." yazılı pankartı okudu. Erdoğan, "Sizler bizimle oldukça, daha çok biz böyle onurlu yol yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, gelecek dönemde İstanbul'un tamamında ve Sultangazi'de çok daha büyük hizmetlere, yatırımlara imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına değinerek, "Esaretten, şehadete yürüyen, Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde, mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demokratik bir seçimle işbaşına gelen merhum Mursi'nin darbe ile indirilmesini, hapiste tek oda hücrede eziyet çektirilmesini ve nihayet hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı esefle kınadığını söyleyen Erdoğan, "Darbe ile devrildiğinde bize Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün, aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize, Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Unutmayın, pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli. Durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zafer ile müşerref olacağız. Ben şunu söylüyorum; Zalimler için yaşasın cehennem..." diye konuştu.

Bugün ikindi namazı sonrası Fatih Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını ve bu cenaze namazına katılacağını belirten Erdoğan, Türkiye genelinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuyla bu gıyabi cenaze namazının kılınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşanan hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceklerine inandığını vurgulayarak, "Pazar gününe kadar kararlı mıyız? Sandıklarda milli iradenin tecellisine hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Parti ve AK Parti olarak, inşallah bu işi başaracağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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