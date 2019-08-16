SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA
29 dakika önce
SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu'nda bir kişi aracıyla drift adı verilen tehlikeli hareketi yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol ortasında drift yapan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir sürücü son anda durmayı başardı. Sürücü bir süre sonra buradan ayrıldı.
Falcao'da gece yarısı sürpriz gelişme! Transferi duyurdular "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı! 13 yaralı