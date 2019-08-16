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SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

29 dakika önce

SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'DE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA, System.String[]


Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de yolun ortasında 'drift' adı verilen hareketi yapan sürücü kameraya yansıdı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu'nda bir kişi aracıyla drift adı verilen tehlikeli hareketi yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol ortasında drift yapan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Bir sürücü son anda durmayı başardı. Sürücü bir süre sonra buradan ayrıldı.

Sultangazi, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
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