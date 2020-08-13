Sultangazi'de trafikte ilginç anlar - Son Dakika

SULTANGAZİ'de trafikte yaşanan ilginç anlar amatör kameralara yansıdı. Seyir halindeki otomobilin bagaj kapağına oturarak yol alan gencin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, kaldırımda seyir halinde olan otomobil ve drift yapmaya çalışırken park halindeki bir araca çarpan sürücü de kameralara yansıdı.

Sultangazi'nin cadde ve sokaklarında trafikte yaşanan ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde drift yapmaya çalışan sürücü, park halindeki ticari minibüse çarptı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde hafif ticari aracın yanlama yaparak ilerlediği görülüyor. El freniyle kayarak drift yapmaya çalışan sürücünün, park halindeki minibüse çarptığı daha sonra olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdı.