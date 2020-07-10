SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

Sultangazi'de trafikte yaşanan yol kavgaları amatör kameralara yansıdı.

Sultangazi'de trafikte yaşanan yol kavgaları amatör kameralara yansıdı.

Sultangazi'nin farklı noktalarında yaşanan 'yol verme kavgaları', vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esentepe Mahallesi'nde yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli kavga polisin müdahalesiyle sonlandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda hasarlı trafik kazası yaşandı. Kaza sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yanında tartışmaya devam eden taraflar, tekme ve yumruklarla bir birine girdi. Kavga sırasında, elindeki su şişelerini bir birine fırlatan tarafların kavgası ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Kavgada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

SAĞDUYULU VATANDAŞLARIN ARAYA GİRMESİYLE KAVGA ÖNLENDİ

Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yaşanan 'yol verme' tartışması, çevredekilerin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, üç kişinin bir sürücü ile tartıştığı görülüyor. Aracından inmeyen sürücüye, oradakilerden biri saldırmaya çalışıyor. Araya giren vatandaşların çabasıyla üç kişi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

ELİNDEKİ DEMİR ÇUBUK İLE SALDIRMAK İSTEDİ

Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan 'yol verme' tartışması yola taştı. Elinde demir çubuk bulunan bir kişi, tartıştığı kişiye saldırmak istedi. Sürücünün yanında bulunan kadın arkadaşı korku dolu anlar yaşarken, yoldan geçen diğer sürücüler elinde demir çubuk bulunan sürücüyü tutarak, sakinleştirmeye çalıştı. O anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA - Son Dakika
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