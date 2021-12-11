SULTANGAZİ'DE TRAFİKTEN KAÇARKEN REFÜJE TAKILAN SÜRÜYE İLGİNÇ TEPKİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de sürücüsünün trafikten kaçmak için hamle yaptığı panelvan araç refüje takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, video çeken başka araçtaki kişiler, camı açarak sürücüye tepki gösterdi.

Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası Mahmutbey yönünde trafik yoğunluğu oluştu. 34 YP 4052 plakalı panelvan araç sürücü, önünde oluşan trafikten kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Sürücü, refüjden karşı yola geçmeye çalıştı. Bu sırada altı betonla temas eden araç refüje takılı kaldı. O anları görüntüleyen başka araçtakiler, sürücüye tepki gösterdiler.

O ANLAR KAMERADA Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün karşı yola geçmeye çaldığı sırada takılı kaldığı görüldü. Video çeken kişinin aracı kullanan kişiye, "tebrik et " dediği, camı açan sürücünün refüjde takılı kalan sürücüye tepki gösterdiği görüldü.