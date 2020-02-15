SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHASultangazi'de trafo bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU  İSTANBUL DHA

Sultangazi'de trafo bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler, mahalleden korkuya neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'ta bulunan Mahallenin elektrik trafosunda çıktı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu kamerasından

-Yükselen alevler

-Yaşanan hareketlilik

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

AKTÜEL

-Yangından görüntüler

- İtfaiye ve polis ekipleri


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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