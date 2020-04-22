Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı - Son Dakika

Kaza sonrası raylardan çıkan tramvay ve İETT otobüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler yaşanan kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Raydan çıkan tramvayın İETT otobüsüne çarparak yolu kapladığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki meydana geldi. Topkapı yönüne seyreden tramvay, yolun karşısına geçen İETT otobüsüne çarparak raydan çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada İETT otobüsü şoförü ve vatman, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL - Sultangazi'de tramvay İETT otobüsüne çarptı. Kazada İETT şoförü ve vatman hafif yaralanırken, raydan çıkan tramvay drone ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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