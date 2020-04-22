Sultangazi'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvayın, İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay saat 11.00 sıraların Sultançiftliği mahallesi durağında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada tramvay ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi. Güvenlik kamerası yansıyan kaza sonrası olay yerindeki çalışmalar sürüyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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