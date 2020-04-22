Sultangazi'de tramvay ile otobüs çarpıştı (3) - Son Dakika

Sultangazi'de T4 Topkapı-Mescid-i Selam hattında sefer yapan tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı yönüne sefer yapan tramvay, Sultançiftliği istasyonuna girmek üzereyken, buradaki kavşakta yoldan karşıya geçen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle raydan çıkan tramvay, otobüsü de sürükleyerek Eski Edirne Asfaltı yoluna girerek durabildi.
Araçlarda yolcu bulunmadığı sırada gerçekleşen kazada, vatman ve otobüsün sürücüsü hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vatman ve otobüs şoförü ayakta tedavi edilirken, kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından, kazaya karışan İETT otobüsü, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekiplerin tramvayı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan, Metro İstanbul, daha önce geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacağını duyurduğu seferlerin Topkapı-50.Yıl Baştabya istasyonları arasında gerçekleştirildiğini bildirdi.