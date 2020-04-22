SULTANGAZİ'DE TRAMVAY RAYLARA TEKRAR OTURTULDU - Son Dakika

Sultangazi'de İETT otobüsüne çarparak raydan çıkan tramvay yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışmaların ardından tekrar rayına oturtturuldu.

Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvay, İETT otobüsüyle çarpışmış ve raydan çıkmıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza da 2 kişi de yaralanmıştı. Otobüs kaza noktasından kaldırılırken, çok sayıda ekip tramvayın rayına tekrar oturtulması için çalışma başlatmıştı. Raydan çıkan tramvay vinçler yardımıyla kaldırılarak yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından tekrar raylara oturtuldu. Bir başka tramvay yardımıyla da raydan çıkan tramvay çekildi. Kaza nedeniyle Topkapı-50.Yıl Baştabya durakları arasında yapılan seferlerin de, tramvay yolundaki temizlik çalışmalarının ardından tekrar normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.