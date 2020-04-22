Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de seyir halindeki tramvay İETT otobüsüne çarparak raydan çıkmış, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarpıyor. Çarpmayla birlikte raydan çıkan tramvay, otobüsü de sürüklüyor. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşayarak kaçışıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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