Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada

08.02.2021 23:24

Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu.

Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada

- Binanın çatısı uçtu, bir kişi adeta koşarak ölümden kurtuldu

Sultangazi'de bir kişinin son anda kurtulduğu çatı uçması kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçarak yola düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi adeta ölümden koşarak kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle, bazı binaların çatıları uçarak sokaklara düştü. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İhbar üzerine çatının uçtuğu bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yola düşen parçaları toplamak için çalışma başlattı.

Ölümden koşarak kurtuldu

Binanın çatısının uçtuğu anda sokakta olan bir kişi son anda, parçaları görerek koşmaya başladı. Bir kişinin adeta koşarak ölümden döndüğü çatı uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatı parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü sırada bir kişinin koşarak binaya girdiği görülüyor.

Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada
Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada

Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de uçan çatının altında kalmaktan böyle kurtuldu. O anlar kamerada - Son Dakika


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