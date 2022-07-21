Sultangazi'de ücretlerine zam isteyen kamyon şoförleri greve başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de ücretlerine zam isteyen kamyon şoförleri greve başladı

21.07.2022 12:32
Sultangazi'de ücretlerine zam isteyen kamyon şoförleri greve başladı

Sultangazi'de harcamalarının arttığı gerekçesiyle işverenlerden ücretlerine zam yapılmasını talep eden hafriyat kamyonu şoförleri grev başlattı.

Sultangazi'de harcamalarının arttığı gerekçesiyle işverenlerden ücretlerine zam yapılmasını talep eden hafriyat kamyonu şoförleri grev başlattı.

Cebeci'deki döküm sahasının önünde toplanan Avrupa Yakası Nakliyeciler Derneğine üye bazı kamyon şoförleri, istekleri karşılanana kadar iş bırakacaklarını duyurdu.

Yolu ve kantarı kapatmak isteyen şoförlere, çevrede önlem alan çevik kuvvet polisi engel oldu.

Dernek Başkanı Yüksel Döner, basın açıklamasında, meslek camialarının zamlar nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Özel sektörden fiyat düzeltmesi talep ettiklerini belirten Döner, "Nakliyeciler şu an çok itibarsız. Bizim temel amaçlarımızdan biri de nakliyecilerin itibarlarının geri verilmesi." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) bazı istekleri olduğunu dile getiren Döner, dışarıdan gelen araçlara çalışma izni ve ruhsatı verilmemesini talep etti.

Şoförlerin zam talebi en az yüzde 35

İBB'den döküm alanlarında lokanta, lavabo ve tamirci bulundurulmasını talep ettiklerini aktaran Döner, "Sesimizi duyurana kadar grevimiz devam edecek. Grev yapmamızın temel sebebi şu anda ücretlerin yetersizliği. Güzergah belgeleri ile alakalı sıkıntılarımız var. Döküm yollarının yapılmasını istiyoruz. Döküm sahalarına gerekli tesislerin yapılmasını istiyoruz. İBB zabıtalarının Esenyurt bölgesindeki kaçak döküme karşı önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Döner, taşımacılık maliyetlerinin her geçen gün arttığını, bu nedenle işverenlerden en az yüzde 35 zam istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de ücretlerine zam isteyen kamyon şoförleri greve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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