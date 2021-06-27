Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın arkadaşlarına ek gözaltı kararı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif Ç., uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan iki arkadaşı Tuana Y. ve Senem T. hakkında 24 saat ek gözaltı kararı verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Elif Ç.'nin düştüğünü gören 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken Tuana Y. ve Senem T. gözaltına alındı. Haklarında "Kasten öldürme" suçundan işlem yapılan Tuana Y. ve Senem T. Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alından iki şüpheli için ek gözaltı kararı verilerek, gözaltı süreleri 24 saat uzatıldı.