Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Üst Geçidi Kullanmayan Gence Otomobil Çarptı

Sultangazi'de Üst Geçidi Kullanmayan Gence Otomobil Çarptı

1 saat önce

Sultangazi'de üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptıİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyen gence araç çarptı.

Sultangazi'de üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayıp yoldan geçmek isteyen gence araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç yaralandı.
Kaza, Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 arkadaş, ileride bulunan üst geçidi kullanmadı. Karşıya geçmek için demirlerle kapalı olan refüjdeki boşluğu kullanan gençlerden 2'si karşıya geçmeyi başardı. Yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Yücel isimli gence ise 34 BIR 190 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed Yücel yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale etti. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Yaralı Muhammed Yücel'in sağlık durumunun kritik olduğu söylendi.
Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

İstanbul, Sultangazi, 3. Sayfa
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