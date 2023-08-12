Sultangazi'de uyuşturucu satıcısına linç girişimi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de uyuşturucu satıcısına linç girişimi

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:32

Sultangazi'de uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs, bir grup genç tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde bir grup genç, yakınlarına ücretsiz olarak uyuşturucu madde verdiğini öğrendikleri adamı aynı sokağa geri gelince tekme, tokat ve kemerle dövdü. Dakikalarca şahsı darp eden gençler, araya giren mahalle sakinlerine de aldırmadı.

POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Dayak yiyen adam, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Darp anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Resul Songül: Birakin dovsunler oyle genclerimizi zehirlemek degil tabi bir ceza almali erkekse gine gelsin o sokaga sikar adami yasasin mahalle birligi Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
500

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de uyuşturucu satıcısına linç girişimi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu
16:34 Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı
16:04 Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı
16:03 Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar
15:59 İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
15:59 FBTV canlı yayınında apar topar ses kıstılar! F.Bahçe taraftarından Fred'e olay karşılama
16:01 Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında
15:57 Son Dakika: Beşiktaş'ta restorasyon yapılan tarihi binada çökme: 1 kişi enkaz altında
15:37 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
15:32 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 16:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de uyuşturucu satıcısına linç girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement