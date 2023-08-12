Sultangazi'de uyuşturucu satıcısına linç girişimi

Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi'nde bir grup genç, yakınlarına ücretsiz olarak uyuşturucu madde verdiğini öğrendikleri adamı aynı sokağa geri gelince tekme, tokat ve kemerle dövdü. Dakikalarca şahsı darp eden gençler, araya giren mahalle sakinlerine de aldırmadı.

POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Dayak yiyen adam, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Darp anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.