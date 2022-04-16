Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

16.04.2022 10:36

İstanbul Sultangazi'de freni boşalan kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de freni boşalan kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Sultangazi çıkışına giren Faruk Varol 23 TC 420 idaresindeki kumaş yüklü kamyon, freni boşalması sonucu Lütfi Aykaç Bulvarı'nda Gökhan Çelik'in kullandığı 34 JG 6287 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon daha sonra 34 EHD 751 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de üzerine kamyon devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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