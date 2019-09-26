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Sultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandı

35 dakika önce

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİİstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bazı vatandaşlar, evlerinden ayrılarak parklarda toplandı.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bazı vatandaşlar, evlerinden ayrılarak parklarda toplandı. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçireceklerini söyledi.

Depremin ardından dışarı çıkan Minnet Mehmedov, 'Sabahtan beri buradayız. Eve gidemiyoruz. Her an her şey olabilir. Geceye kadar buradayız dedi.

Komşularıyla birlikte parkta oturan Fatma Ağgöz, 'İlk defa yaşadım ama çok korktum. Sabahtan beri dışarıdaydık diye konuştu. Komşusu Necibe Erol da, 'Ben çocuğumu giydiriyordum hemen çıkamadım. Çok korktuk elimizi ayağımız titredi. Bu gece buradayız galiba. Çünkü korkuyoruz şeklinde konuştu.

Ailesi ve çocuklarıyla parka gelen başka bir vatandaş ise 'Çok panikledik. Öğle saatlerinde koltukta yatıyordum, az kalsın düşecektim. İlk defa depremle karşılaştım. Çok panik oldum. Gece burada nöbet tutacağız artık ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandı

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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