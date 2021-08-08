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Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit' - Son Dakika

Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'

08.08.2021 11:07
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit', System.String[]

Sultangazi'de bulunan üst geçidin engelli asansöründe yangın çıktı.

Sultangazi'de bulunan üst geçidin engelli asansöründe yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalle sakinleri engelli asansörlerinin madde bağımlıların mekanı haline geldiğini, fuhuş yapıldığını öne sürüp bu nedenle üst geçidin kullanılmadığını söyledi.

MADDE BAĞIMLILARIN MEKANI HALİNE GELDİ İDDİASI

2012 yılında tamamlanarak hizmetine açılan üst geçitte iki engelli asansörü bulunmasına rağmen uzun süredir hizmet vermiyor. İki asansör zamanla madde bağımlıların mekanı haline geldi. Fuhuş yapıldığı da öne sürülen asansörler, bakımsızlıktan çürümeye terk edildi. Geçtiğimiz salı günü saat 04.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki üst geçidin asansöründe yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

"AİLELER ÇOK TEDİRGİN"

Mahalle sakinleri ise madde bağımlıların mekanı haline geldiğimi iddia ettikleri üst geçidin yayalar tarafından kullanılmadığını söyledi. Mahalle sakinlerinden Yüksel Türkan, "Dışarıdaydım bir patlama sesi geldi. Büyük bir patlama oldu. Patlamadan sonra asansör alev almaya başladı. Bu sırada bir polis ekibi yoldan geçiyordu. Ekipleri durdurarak durumdan haberdar ettik. İtfaiyeye haber verdiler. İtfaiye olay yerine gelerek yangını söndürdü. O an asansör içerisinde kimse yoktu. Her iki asansör madde bağımlıların yuvası haline gelmiş. Ayrıca fuhuş da yapılıyor. Bu asansörler üst geçit yapıldığından beri hiç hizmet vermedi. Mahalle sakinleri çok tedirgin. Üst geçidin hemen yanında çocuk parkı var. Bundan dolayı aileler tedirgin" dedi.Bir başka mahalle sakini Yavuz Gökçen ise, "Burası madde bağımlıların evi olmuş. Özellikle gece saatlerinde kimse korkudan üst geçidi kullanmıyor" diye konuştu.

Gökhan Kurt isimli mahalle sakini, "Her iki asansörde olmadık işler yapılıyor. Bu üst geçit bundan dolayı fazla kullanılmıyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçmek için bu üst geçidi kullanmak yerine yolu kullanıyorlar"  şeklinde konuştu.

- İstanbul
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'
Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit'

Sultangazi, Üst Geçit, Engelli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de vatandaşların korkudan kullanmadığı 'üst geçit' - Son Dakika


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