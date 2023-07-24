Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldıran şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldıran şüpheli serbest bırakıldı

24.07.2023 18:57

Sultangazi'de bir restorana saldırıp tehdit ve hakarette bulunan yabancı uyruklu şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sultangazi'de, yabancı uyruklu bir kişinin işyerine saldırıp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dün, Cebeci Mahallesi'ndeki yabancı uyruklulara ait bir restorana gelerek, "Ülkenize gideceksiniz." dediği, işyerine saldırıp çalışanlara yönelik tehdit ve hakaret ettiği belirlenen Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldıran şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de yabancı uyruklu işyerine saldıran şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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