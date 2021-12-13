SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLULARIN BIÇAKLI, TAŞLI, SOPALI KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

Sultangazi'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavga, cep telefonuyla kaydedildi. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.