Sultangazi'de yağmur suyu kanalının temeli atıldı - Son Dakika

Sultangazi'de yağmur suyu kanalının temeli atıldı

İSTANBUL - Sultangazi Cebeci Mahallesi 2536 Sokak ile Selçuklu Bulvarı'nı kapsayacak 'Yağmur Suyu Kanalı' çalışmasının temeli atıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından başlatılan yağmur suyu hattı projesinin temel atma töreni Cebeci Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Belediye topografik açıdan zorlu bir yapıya sahip olan Cebeci Mahallesi 2536 Sokak ile Selçuklu Bulvarı'nı kapsayan yağmur yağışları sonrası oluşan su baskınlarına yenilikçi bir uygulamayla kesin bir çözüm üretmek için harekete geçti. Sokaklarda yağış sonrası oluşan su baskınlarına 'dur' demek için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çanak benzeri bir yapıya sahip olan Cebeci Mahallesi 2536 Sokak'ta yürütülecek kapsamlı ve etkin çalışmayla bu bölgede şiddetli yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına son verilecek. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bareti başına takarak çalışma alanında incelemelerde bulundu.

"4 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz"

Temel atma töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün burada Sultangazi'nin kronik meselelerinden birisine de neşter vuruyoruz. Bu sorunu tarihe gömüyoruz. Şiddetli yağmurlar da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde belirli sokakları Selçuklu Bulvarı'ndan suların akması sebebiyle sokak içerisindeki daireleri ve bodrum katları sokağın tamamen suların bastığı ne yazık ki bir görüntüyle karşı karşıyaydık. Uzun yıllardır ciddi bir meseleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da desteğiyle bu meseleyi çözüyoruz. Bu sorunun çözümü; yaklaşık olarak 800 metre uzunluğunda ve 1 kilometre uzunluğunda yatay dergi sistemiyle bir tünel açıyoruz. Çok özel bir çalışma olacak. Tüneli açtıktan sonra trafiğin akışına ve insanların yürüyüşüne etki etmeden yatay dergiyle açılmış olan tüneller içerisine 2 metre çapında borular döşeyeceğiz. Suların başladığı sıfır noktadan başlayarak şaklama dediğimiz yolun altından geçerek Kuzey Marmara'da çeşitli alanların altından geçerek Alibey Barajına suları tahliye edeceğimiz bir sistem olacak. Bugün itibariyle 4 ay içerisinde bu meseleyi çözeceğiz. Bu bölgedeki halkımız ve komşularımız artık rahat edecek. Su basma meselesini Sultangazi'nin gündeminden çıkartmış olacağız" dedi.