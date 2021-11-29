Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü - Son Dakika
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Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

29.11.2021 13:16

Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü Sultangazi'de dün gece yağan çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de dün gece yağan çamur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şok oldu. Vatandaşlar, ellerine aldıkları bezler ile far ve camlarını temizlemek zorunda kaldı.

İstanbul haftanın ilk sabahına lodoslu hava ile uyanırken sabah evinden çıkan vatandaşlar araçlarına binmek istediğinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bugün İstanbul'da lodosun etkisi devam ediyor. Sultangazi'de sabah saatlerinde hafif şiddetli yağan yağmur havada bulunan toz bulutları nedeni ile kendini çamur şeklinde gösterdi. Çamur ile kaplı araçlarını gören vatandaşlar ellerine aldıkları bezler ile far ve camlarını temizlemek zorunda kaldı.

Şener Morkoç isimli araç sahibi, "Sabah kalktım hava ılımandı bugün hava güzel olacak dedik arabanın başına geldiğimde ise tepeden tırnağa çamurdu. Siyah renk olması sebebiyle normal bir şey olarak gördüm fakat daha sonra montumu kontrol ettim dikkat ederseniz her tarafta çamurlar var şu an. Arabayı yıkıyoruz siliyoruz halen çamur devam ediyor şu zamanda bunun normal olup olmadığını bilmiyorum ama biz gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Mehmet Bozdemir isimli vatandaş ise, "Sabah işe gelmek için çıktım biraz çamur vardı ama fazla değildi iş yerime geldim tekrar çıktığımda ise bayağı farklılık vardı camları sildim ama silme ile olmuyor her tarafı sapsarı çamur gibi. Hava yağmurlu fırtına kopacak gibi ama öyle bir şeyde yok. Değişik bir durum bu çok yaşadığımız bir şey değil ama bugün daha fazlasını hissettik" şeklinde konuştu.

Metin Öner ise, "Sabah aracımla çıkıp işyerime geldiğim zaman bir baktım aracın üzerine olduğu gibi çamur yağmış sildim baktım daha sonra yine çamur yağdı olduğu gibi öyle bıraktım bugün lodoslu bir hava var esintili bayağı bir sert" şeklinde konuştu.

Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü
Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü
Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü
Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yağmur yerine çamur yağdı, vatandaşlar şaşkına döndü - Son Dakika


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