Sultangazi'de 'Yan Baktın' Tartışması Kamerada

Sultangazi'de 'yan baktın' tartışması kamerada Sultangazi'de 'yan baktın' tartışmasında silahını çekti Silahla ateş eden şahsın 'vursana' diye üzerine gittiİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıktı.

Sultangazi'de 'yan baktın' tartışması kamerada

Sultangazi'de 'yan baktın' tartışmasında silahını çekti

Silahla ateş eden şahsın 'vursana' diye üzerine gitti



İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş eden şahsın üzerine 'vursana' diyerek giden adam şok etti. Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde 2 Ocak tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışmaya karışan bir şahıs içinde bulunduğu otomobilden indi. Karşılıklı sözlü tartışmanın ardından yumruk yiyen şahıs silahına sarıldı. Silahını çeken şahsın karşısındaki kişinin doğrultulan silaha doğru 'vursana' diyerek gitmesi görenleri şok etti. Silahlı şahıs üzerine gelen adamı durduramayınca yere doğru bir el ateş etti. Bu ateşin de işe yaramadığını gören silahlı şahıs hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tüm yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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