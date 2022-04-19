Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

19.04.2022 11:02

Sultangazi'de yangın çıkan park halindeki servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yakınındaki 5 katlı binada hasar oluştu.

Sultangazi'de yangın çıkan park halindeki servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yakınındaki 5 katlı binada hasar oluştu.

Karadeniz Mahallesi 1169 Sokak'ta park halindeki servis minibüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Minibüsteki yangın nedeniyle kaldırımdaki bir ağaç da tutuştu. Büyüyen alevler nedeniyle yanındaki 5 katlı binanın camları patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, 5 katlı binada hasar oluştu.

Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi
Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi
Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi
Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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