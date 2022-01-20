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Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1) - Son Dakika

Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1)

20.01.2022 10:49
Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1)

SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İş merkezi olarak kullanılan binada bulunan bir kişi, yangında hayatını kaybetti.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı iş merkezi olarak kullanılan binanın bitişindeki apartmanlarda yaşayanlar, hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara sıçramadan alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı sırada binadaki bir ofiste bulunan kişi hayatını kaybetti.


- İstanbul
Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1)
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Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de yangın :  1 ölü  - (1) - Son Dakika
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