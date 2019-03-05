Sultangazi'de Yangın
42 dakika önce
Sultangazi'deki bir binanın çatı katında çıkan yangın dolayısıyla mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sultangazi
'deki bir binanın çatı katında çıkan yangın dolayısıyla mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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