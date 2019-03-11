Sultangazi'de Yangın
6 dakika önce
Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.
Sultangazi
'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, bir itfaiye eri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi
89. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince binadakiler tahliye edilerek, yangına müdahale edildi.
Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar oluştu.
Bu arada çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin ayağı kullandığı ekipmana sıkıştı.
Yaralı itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45 Kaynak: AA
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