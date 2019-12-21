Sultangazi'de yangın paniği - Son Dakika
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Sultangazi'de yangın paniği

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir apartmanda elektrik saatinden çıkan yangın paniğe neden oldu.

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SULTANGAZİ'de bir apartmanda elektrik saatinden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2558 sokakta bulunan 6 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Apartmanı bir anda dumanlar sardı. Apartman sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki yan binayı da dumanlar sardı. Binanın bodrum katında mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Şaşkınlık ve merak içerisinde olup, biteni izleyen çocuklara itfaiye erleri yakın ilgi gösterdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI BÖYLE İZLEDİ

Yangın esnasında apartman sakinleri, büyük bir korku ve panikle kendini dışarı attı. Apartmanın üçüncü katında yaşayan bir kişi ise dışarı çıkmayarak olup bitenleri balkondan sigara içerek seyretti. Aynı kişi bir süre sonra torunu olduğu öğrenilen çocuğu, korkuluğu olmayan pencereden kucaklayarak söndürme çalışmalarını izlemeye devam etti. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra eşi ve torunuyla dışarı çıktı.

"İNSANLAR PANİK İÇERİSİNDEYDİ"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Gökoğlu,"Dükkanda oturuyordum, bir patlama sesi geldi. Dışarı çıktım baktım trafo yanıyor. İnsanlar dışarıda panik içinde. Bina sakinleri kendileri dışarı çıktı. Ses olunca bizde panik yaptık. Her halde kaza oldu diye düşündük. Dışarı çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdik. Sonradan kimseye zarar gelmeden itfaiye yangını söndürdü" dedi.


Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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