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Sultangazi'de yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sultangazi'de yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

12.11.2021 16:56
Sultangazi'de yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de kömür sobasından çıkan yangın mahallede paniği neden oldu.

Sultangazi'de kömür sobasından çıkan yangın mahallede paniği neden oldu. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1397 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında kömür sobası nedeniyle yangın çıktı. O sırada dairede ve üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilendiği öğrenilen Hülya Bütüner ve Serpil Dinler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Balkonda mahsur kaldı

Yangın nedeni ile yoğun dumanın kapladığı sokakta başka binada oturan panik atak hastası kadın ise panik olunca balkonda mahsur kaldı. İçeriye giremeyen kadın, olay yerindeki itfaiyecinin merdiven ile çıktığı balkon kapısını açılması ile rahat nefes aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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