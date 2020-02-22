Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika

Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

7 saat önce

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı, System.String[]

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle sinir kirizi geçiren bir apartman sakinine ambulansta müdahale edildi.


Olay, Sultangazi Habipler Yahya Mahallesi Seda Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın bodrum katında yangın çıktı. Binanın bodrum katından kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangından bina sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Alevler içinde kalan binadan son anda bir kişi çıkarıldı. Apartmandan çıkarılan genç ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bina kullanılamaz hale gelirken, evi alevlere teslim olan bir kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına ambulansta müdahale edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi
Babaanne ve torunları yangında öldü, acılı anne sinir krizi geçirdi KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:40:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]