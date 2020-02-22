Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı - Son Dakika

Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

12 dakika önce

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sultangazi'de yangın paniği, mahsur kalanlar son anda kurtarıldı, System.String[]

Sultangazi'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle sinir kirizi geçiren bir apartman sakinine ambulansta müdahale edildi.

Olay, Sultangazi Habipler Yahya Mahallesi Seda Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın bodrum katında yangın çıktı. Binanın bodrum katından kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangından bina sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Alevler içinde kalan binadan son anda bir kişi çıkarıldı. Apartmandan çıkarılan genç ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bina kullanılamaz hale gelirken, evi alevlere teslim olan bir kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına ambulansta müdahale edilirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.

(İHA)

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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