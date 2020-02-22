SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

7 saat önce

SULTANGAZİ'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşayan bina sahibi kadın, alevleri görünce giriş kat dairesindeki pencereden atlayıp kaçtığını gözyaşları içinde anlatarak, "Binayı çok fakirlikle yaptım, içeride paralarım vardı" dedi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Yayla Mahallesi, Seda Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm binanın ön cephesini sardı. O sırada içeride olan bina sakinleri kendi imkanlarıyla arka taraftan kaçarken, üst katlarda bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla binanın arkasından dışarı kaçarken, üst katlarda bulunan 2 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler kontrol amaçlı, ambulanslara alındı.

Büyük korku yaşadığını ve binayı arka taraftan kaçarak terk ettiğini söyleyen bina sahibi Cemile Kalaycı, "Uyuyorduk, çocuklarım da yatıyordu. Daha kahvaltı bile etmemiştik. Alt kattakiler eve daha yeni taşınıyordu. Kapının önünde eşyalar vardı, birden tutuşma oldu. Camdan bir baktım ki evin önünde ateş, hemen gittim elektrikleri falan kestim. Arka camdan atladım, kendim çıktım. Binamı çok fakirliklerle yaptım. Bir sürü param vardı, onlar da yandı. Çok fakirlikle yaptım evimi" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Alevlerden ve itfaiye ekiplerinden cep telefonu görüntüleri

-Ambulansa alınanlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Bina sahibi kadın ve görgü tanığı ile röportaj

-Binadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- Çıktı
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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