Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

14 dakika önce

SULTANGAZİ'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyük korku yaşayan bina sahibi kadın, alevleri görünce giriş kat dairesindeki pencereden atlayıp kaçtığını gözyaşları içinde anlatarak, "Binayı çok fakirlikle yaptım, içeride paralarım vardı" dedi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Yayla Mahallesi, Seda Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm binanın ön cephesini sardı. O sırada içeride olan bina sakinleri kendi imkanlarıyla arka taraftan kaçarken, üst katlarda bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla binanın arkasından dışarı kaçarken, üst katlarda bulunan 2 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler kontrol amaçlı, ambulanslara alındı.

Büyük korku yaşadığını ve binayı arka taraftan kaçarak terk ettiğini söyleyen bina sahibi Cemile Kalaycı, "Uyuyorduk, çocuklarım da yatıyordu. Daha kahvaltı bile etmemiştik. Alt kattakiler eve daha yeni taşınıyordu. Kapının önünde eşyalar vardı, birden tutuşma oldu. Camdan bir baktım ki evin önünde ateş, hemen gittim elektrikleri falan kestim. Arka camdan atladım, kendim çıktım. Binamı çok fakirliklerle yaptım. Bir sürü param vardı, onlar da yandı. Çok fakirlikle yaptım evimi" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Çıktı
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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