Son dakika haber | Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı

13.10.2022 12:12

Bir son dakika haberine göre Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı Dumanla dolan binada pencereye çıkan yabancı uyruklu 10 kişi, inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum...

Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı

Dumanla dolan binada pencereye çıkan yabancı uyruklu 10 kişi, inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı

Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanla dolan binada mahsur kalan yabancı uyruklu 10 kişi, inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Uğurmumcu Mahallesi 2129 Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası alevler büyüyerek elektrik kablolarında patlamalara neden oldu. Bir süre sonra bodrum katından yükselen dumanlar, binaya doldu. Bu esnada üst katta yaşayan yabancı uyruklu yaklaşık 10 kişi içeride mahsur kaldı. Pencereye koşan bina sakinleri, çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangını fark eden ve aynı sokakta bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar vinç yardımı ile dışarı çıkarılırken, bir kadının ise bavulunu kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayı anlatan İlhami Yıldız isimli vatandaş, "Yaklaşık yarım saat kadar önce aşağıdan duman çıkmaya başladı. Üstü ise fırın sanırım aşağıdan tutuşmaya başladı. Odunlardan dolayı üst katta ise göçmenler kalıyor. İleride ise inşaat vardı oradan sepetli vinç çağırdık ve sepet yardımı ile yabancı uyruklu vatandaşları çıkarttık" dedi.

İnci Gürses isimli vatandaş ise, "Sabah çığlık ile uyandık kadının birisi hamile birisi yaşlı birisi ise kızıydı. Kadınların bağırması ile uyandık ve baktık ki her yer duman içindeydi. Naylon kokuları geliyordu ona uyandık. Ne oldu nereden yangın çıktı bilmiyoruz. Vinç geldi ve hepsini ve yandaki zencileri de indirdi" diye konuştu.

Nuray Bayındır isimli vatandaş ise "Gerçekten çok çaresizlerdi çığlık çığlığa yanlarında ise zenciler oturuyordu. Onlar da ne olduğunu anlayamadılar. Hepimiz bağırdık. Elhamdülillah kurtuldular. Yangının nasıl çıktığını onlar bile anlayamadı şok içindeler" dedi.

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı - Son Dakika

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