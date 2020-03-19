Sultangazi'de yangında engelli anne ve kızını komşuları kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de yangında engelli anne ve kızını komşuları kurtardı - Son Dakika

Sultangazi'de yangında engelli anne ve kızını komşuları kurtardı

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir apartmanın 4. Katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

Sultangazi'de yangında engelli anne ve kızını komşuları kurtardı, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir apartmanın 4. Katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde saat 13. 00 sıralarında 1384 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı kapladı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Dairede bulunan anne ve kızı, komşularının müdahalesiyle binadan tahliye edildi.

"YATAK ODASININ YANDIĞINI GÖRDÜM"

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu. Yangın anını anlatan daire sahibi kadın, "Biz içeride oturuyorduk. Kızım 'anne bizim ev yanıyor' dedi. Yatak odasına gittim, yandığını gördüm. Yangının nasıl çıktığını ben de bilmiyorum. Komşularım bizi aşağı indirdi, itfaiyeye haber verdiler" dedi.


Sultangazi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:15 Kaynak: DHA

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