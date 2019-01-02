Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU MAHSUR KALDI
Öte yandan apartmanın en katında oturan bir kadın ve 3 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife
Döver ve 3 çocuğunu kurtardı. Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
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