Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları İtfaiye Kurtardı

Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHASultangazi'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan Anne ve Çocukları İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA

Sultangazi'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 

 

ANNE VE 3 ÇOCUĞU MAHSUR KALDI

Öte yandan apartmanın en üst katında oturan bir kadın ve 3 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife Döver ve 3 çocuğunu kurtardı. Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Sultangazi, Anne, İtfaiye, 3. Sayfa
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