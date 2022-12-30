Yanlış namaz kavgasında gönüllü müezzin bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Yanlış namaz kavgasında gönüllü müezzin bıçakla saldırdı

30.12.2022 17:12

İstanbul Sultangazi'de cami hocasının izne çıkmasının ardından gönüllü müezzinlik yapan 77 yaşındaki Ali Turan, yanlış namaz kıldırdığını iddia eden Faik Uygun ile kavga etti. Kavgada Turan, Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. Yaralı götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken Ali Turan tutuklandı.

Sultangazi ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 13 Kasım Pazartesi günü akşam namazının ardından meydana gelen olayda, Hz. Ali Camii'nin hocası İbrahim Sürün, kızının düğünü için izin aldı. Camii cematinden olan Ali Turan, İbrahim Sürün'ün izinli olduğu sürede gönüllü olarak camiide müezzinlik yapmaya başladı.

"YANLIŞ NAMAZ KILDIRDIN" KAVGASI

Turan ile akşam namazı kılmak için camiye gelen Faik Uygun arasında 'Yanlış namaz kıldırdı' iddiasıyla tartışma çıktı. Namaz sonrası Faik Uygun sokak başında Ali Turan'ı bekledi. Turan geldiği sırada ikili arasında tartışma devam etti.

Gönüllü müezzin, camide 'Yanlış namaz kıldırdın' diyen kişiyi bıçakladı

MEYVE BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

77 yaşındaki Turan, yanında bulunan meyve bıçağıyla Faik Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. Yaralanan Uygun hastaneye kaldırıldı. Turan ise olay sonrası evine gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ali Turan'ı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Faik Uygun'un ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi

Gönüllü müezzin, camide 'Yanlış namaz kıldırdın' diyen kişiyi bıçakladı

"NASIL YAPTI HALEN ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Görgü tanığı Yılmaz Arslan, "Ali ağabey bu camide müezzinlik yapıyordu. Bazı kişiler 'sen müezzinlik yapma' dedi. Yaparsın, yapamazsın diyerek tartışma yaşıyorlar. O arada elim olay meydana geldi. Gönüllü müezzinlik yapıyordu. Diyanete bağlı değildi. Üzüldük şahsen keşke olmasaydı onu yapacak bir insanda değil. Nasıl yaptı halen anlamış değiliz" dedi.

"HOCA OLMAYINCA O KILDIRIYORDU"

Camiye sık sık geldiğini söyleyen Hayrettin Alkış, "Kavga etmişler. İkisi de cami cemaatindendi. Ali ağabey bizim müezzindi bazen hoca olmayınca o namazları kıldırıyordu. Bıçaklanan kişi de cami cemaatindendi. Namazı yanlış kıldı iddiası doğru değil. Ben kendim de peşinde defalarca namaz kıldım. Hoca olmayınca o kıldırıyordu. Hoca kızının düğünü olduğu için izin almıştı" dedi.

Gönüllü müezzin, camide 'Yanlış namaz kıldırdın' diyen kişiyi bıçakladı
Gönüllü müezzin Ali Turan
Gönüllü müezzin, camide 'Yanlış namaz kıldırdın' diyen kişiyi bıçakladı
Yaralanan Faik Uygun
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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kavga, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış namaz kavgasında gönüllü müezzin bıçakla saldırdı - Son Dakika

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