Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü - Son Dakika

Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü

6 saat önce

Sultangazi'de yapımı devam eden cami kubbesinin iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü.

Sultangazi'de yapımı devam eden cami kubbesinin iskelesi, beton döküldüğü sırada çöktü.

Esentepe Merkez Camisi'nin kubbe kısmındaki iskelede, beton dökümü sırada çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, inşaat çalışmalarına ara verilerek, caminin çevresi tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Görgü tanıkları, iskelenin beton dökme işlemi sırasında gürültüyle çöktüğünü belirtti.

Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:13 Kaynak: AA
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