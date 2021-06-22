Sultangazi'de yaralı yavru kargaya esnaf sahip çıktı - Son Dakika

Sultangazi 'de, ağaçtaki yuvasından düşerek, yaralanan yavru kargaya esnaf sahip çıktı. Esnafın bir süre bakıp, beslediği yavru karga, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Esentepe Mahallesi'nde geçen hafta ağaçtaki yuvasından iki defa düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla tekrar yuvasına yerleştirildi. Önceki gün yine düşen ve ayaklarından yaralı olduğu görülen yavru kargaya bu sefer esnaf Hasan Melikoğlu, sahip çıktı. Yavru kargayı iş yerine götürerek iki gün boyunca bakıp, besleyen Melikoğlu, durumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler yavru kargayı, tedavi edilmek üzere Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan barınağa götürdü.

"YETİŞKİN KARGA TEPKİ GÖSTERMEDİ"

Yavru kargaya sahip çıkan esnaf Hasan Melikoğlu, "Annesi bunu iki kere yuvadan attı. İtfaiyeyi çağırdık, iki defa gelip yuvasına yerleştirdiler. Annesi yine bunu aşağı attı, 2-3 gün kaldırımda durdu. Aç kaldı, biz de sahip çıktık. Tabii alırken de annesi saldırır diye korkumuzdan hızlı bir şekilde aldık. Bize, yukarıdan bakıyordu ama yetişkin karga hiçbir tepki vermedi. Korktuk, peşimize düşer diye ama düşmedi. Muhtemelen annesi bunu yuvasından atmış. Hayvan aç kalmış. Bisküviden mama yaptık yedirdik, su içirdik. İki gündür burada bakıyoruz. Hayvan muhtemelen hasta. Hayvan bakmak sorumluluk ister. Bu sorumluluğu alamayız" dedi.- İstanbul