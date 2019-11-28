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SULTANGAZİ'DE YARIM SAAT ARAYLA İKİ YANGIN

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sultangazi'de aynı mahallede yarım saat arayla iki binada yangın çıktı.

SULTANGAZİ'DE YARIM SAAT ARAYLA İKİ YANGIN, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Sultangazi'de aynı mahallede yarım saat arayla iki binada yangın çıktı.  Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda hasar oluştu.

İlk yangın Cebeci Mahallesi 1503. sokakta saat 11.30 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren müdahaleyle yangını söndürdü. Saat 12.00 sıralarında ise 2506. sokakta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.  Yan binada oturan yaşlı bir kadın çatının alevler içinde yandığını görünce panik yaşadı. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Mahalle sakini, "Biz ev otururken duman yükseldi. Çocuklar maytap patlattı zannettim. Karşıya baktık karşı komşunun çatısında önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Kısa sürede itfaiye ambulans ve polis geldi." dedi.

Yangınlarda, ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan çatı

(AKTÜEL)

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Panik yaşayan yaşlı kadın

-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar


Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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