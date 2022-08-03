SULTANGAZİ'DE GÖRÜNMEZ KAZALAR KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE GÖRÜNMEZ KAZALAR KAMERADA

03.08.2022 08:49

Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi yarı açık vaziyette olan kepenge kafasını çarptı, kimi demir kapağı açtığı sırada boşluğa düştü. Balkondan düşen ev kedisini sahipsiz sanan bir kişi, yanına alarak tedavisini yaptırdı. Ardından kediyi sosyal medyadaki ilanından ulaştığı sahibine teslim etti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta içerisinde yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Art arda yaşanan görünmez kazalarda, aynı iş yerinde çalışan iki kişinin yarı açık vaziyette olan kepenge kafalarını çarptığı görülüyor. Bir başka görüntüde, binanın bodrum katındaki tekstil atölyesini açmak için gelen iş yeri sahibi, demir kapağı açtığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düşüyor. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kedi çıktığı balkondan kaldırıma düştü. Birinci kattan düşen kediyi kısa bir süre sonra kaldırımdan geçen bir vatandaş fark etti. Kedinin yaralandığını gören ve sahipsiz olduğunu düşünen kişi, bir süre sevdiği kediyi evine götürdü. Tedavisini yaptıran kişi, bir süre sonra kedinin sahibinin sosyal medyadaki kayıp ilanını gördü. Ardından kediyi sahibine teslim ettiği öğrenildi.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE GÖRÜNMEZ KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

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