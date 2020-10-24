Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar

24.10.2020 11:07
Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de, kimliği belirsiz kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı çifti kandırarak yaklaşık 166 bin liralık altın dolandırdı.

Emin YEŞİL/   SULTANGAZİ'de, kimliği belirsiz kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla yaşlı çifti kandırarak yaklaşık 166 bin liralık altın dolandırdı. Yaşlı adam bankadan çektiği parayı dolandırıcılara vermeye giderken, taksicinin dikkati sayesinde 92 bin 500 lira daha dolandırılmaktan kurtuldu

Olay, çarşamba günü Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler Şefik (83) ve Aynur Yılmaz (75) çiftini telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı bir çiftin kimlik bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı kişilerin elinde olduğunu ve bu örgüte yardım ettiklerini söyledi. Hesaplarında bulunan paralarının suça karıştığını, bu paraları kurtarmak için kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanan Şefik Yılmaz, eşi Aynur Yılmaz'ın kolunda bulunan bileziklerle birlikte evde bulunan 166 bin 200 lira değerindeki ziynet eşyalarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

Dolandırıcılar, Şefik Yılmaz'ın banka hesabında bulunan 92 bin 500 TL parasını da çekip, Aksaray'da verdikleri yere getirmelerini söyledi. Bankaya giderek, hesabındaki parayı çeken Yılmaz, bir taksiye binerek Aksaray'a doğru gitmeye başladı. Yılmaz'ın sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen taksi şoförünün dikkati sayesinde Yılmaz, çektiği parayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. "EŞİM KOLUMDAKİ BİLEZİKLERİ DE ALARAK GİTTİ"Yaşananları anlatan Aynur Yılmaz, "Telefon çaldı. Telefona baktım. Karşımdaki kişi adımı söyleyerek eşimi sordu. Eşimin camiye gittiğini söyledim. Bu sefer de ne zaman geleceğini sordular. Bana telefonu kapatmamı, araştıracaklarını söylediler. Daha sonra eşim evden çıktı. Benim başka bir odada, eşimin de bir başka oda da durmasını söyleyerek, 'senin konuşmanı o duymayacak, onun konuşmasını da sen duymayacaksın. Eve de kim gelirse ses çıkmayacak. Kimse bilmeyecek' dediler. Bana telefonu kapatmamam için sürekli uyarıda bulundular. Eşime polisin kendisini aradığını söyleyerek telefonu kendisine verdim. Eşime, altın ve parasının olup olmadığını sordular. Eşim kolumdaki bilezikleri de alarak çıktı gitti. Geri eve gelen eşime bu sefer, bankada bulunan paraları çekmesini istediler. Eşim bankaya giderek parayı çekerek, dediklerini yaptı. Ben de eşimi merak ettim. Okuma yazmam yok, kimseyi de arayamıyorum. Karşı tarafa birkaç kez eşimin eve gelmediğini sordum. Bana en son 2 saat sonra geri geleceğini söylediler. Bana o esnada, 'sakin ol, korkma. Biz varız, seni kurtaracağız' söylediler. Daha sonra çocuklarımın konuyu öğrenmesiyle dolandırıldığımızı anladım. Karakola gittik, şikayetçi olduk" dedi.

"TAKSİCİNİN DİKKATİ SAYESİNDE 92 BİN TL'Yİ KURTARDIK"

Şefik Yılmaz ise, "Bankadan hemen paranı al dediler. Paraların seri numaralarına bakmamı, üzerinde F Harfi olan paraların FETÖ'ye ait paralar olduğunu söylediler. Bankada bulunan paralara el koyacaklarını, bana bankada bulunan paralarımı hemen çekmemi ifade ettiler. Parayı çekmek için bankaya gittim. Banka görevlisi bana parayı neden çektiğimi sordu. Ben de arsa alacağımı söyledim. Altınları da aldım. Bana altınları getirmemi, kontrol edeceklerini söylemeleri üzerine evimizin yakınında bulunan camiye gittim. Önce beni caminin içine yönlendirdiler. Daha sonra dışarı çıkarak caminin girişindeki merdivende durmamı söylediler. Bana 'iki tane memur gelecek, sen onlara altınları ve parayı teslim edeceksin. Biz onları kontrol edeceğiz. Gece ya da sabah onları sana tekrar iade edeceğiz' dedi. Ben de bunlara inandım. Benim FETÖ'ye yardım ettiğimi söyleyerek, kandırdılar. Ben FETÖ nedir bilmem. Ben onlara ilk başta altınları verdim. Bilezikleri vermeden önce bir kuyumcuya giderek, tarttırdım. Altınları verdikten sonra bankadan çektiğim 92 bin lirayı Aksaray'da tarif ettikleri yere götürmemi istediler. Bir taksiye bindim tarif ettikleri yere doğru gitmeye başladım. Bana TEM'de bir noktada inmemi, kendilerinin alacağını söylediler. Sürekli telefonda konuşmam ve telefonun sürekli konuşmasından dolayı taksi şoförü durumdan şüphelendi. ve bana ne dediklerini sordu. Ben anlattıktan sonra beni arayan kişilerin tefeci olduğunu söyledi. Yolda bir polis gördük durduk. Polise de durumu anlattık. Telefonumu polise verdim. Karşı taraf kim olduğunu sorunca, polis olduğunu söyledi. Bunun üzerine karşı taraf telefonu kapattı. Ondan sonra bir daha da telefonlar açılmadı. Taksicinin dikkati sayesinde 92 bin lirayı kurtardık" diye konuştu.


Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar
Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar
Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar
Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar

Fetullahçı Terör Örgütü, Sultangazi, Kamera, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yaşlı çifti FETÖ yalanıyla 166 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

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