Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

04.03.2022 00:57
Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Sultangazi'de müşteri kılığında markete giren yaşlı kadın, işletme sahibinin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek cep telefonu ile sıvı yağ çaldı.

Sultangazi'de müşteri kılığında markete giren yaşlı kadın, işletme sahibinin bir anlık yokluğunu fırsat bilerek cep telefonu ile sıvı yağ çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesinde bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alışveriş bahanesi ile markete giren cerrahi maskeli yaşlı kadın işyeri sahibine bir koli yumurta alacağını, ancak uzun yola gideceğini belirterek dökülmemesi içinde streçe sarmasını istedi. Bunun üzerine yumurta kolisini alan market sahibi Nasır Bakır, yan tarafta bulunan esnaf arkadaşının yanına giderek streç yapıp hemen geleceğini belirtti. Bu durumu fırsat bilen kadın ise kısa bir süre bekleyip işyeri sahibinin gittiğinden emin olduktan sonra önce raftan iki adet sıvı yağ alıp çantasına attı, ardından ise işyeri sahibinin masada bıraktığı cep telefonunu çalarak hızla marketten ayrıldı.

"Streçlemeye gittim telefonumu ve malzeme çalıp kaçmış"

Olay anını anlatan market sahibi Nasır Bakır, "Müşteri sıfatında mağazamıza gelen yaşlı bir bayan kuru bakliyatların bulunduğu bölümü sorunca yerini gösterdim alışverişi tamamladıktan sonra ise bir koli yumurta istedi. Ancak açık olan yumurtaların iyi bir streç yapılmasını isteyerek uzak bir yere götüreceğini söyledi. Bende teyzenin yaşlı olduğunu görünce yan taraftaki esnaftan hemen streç yapıp geleyim dedim. Streç yapıp gelmem ile bir de baktım ki telefonumu ve diğer malzemeleri alıp kaçmış" diye konuştu.

Yaşlı kadını telefon ve yağ çaldığı anlar kamerada

Sultangazi'de yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde,

Market sahibinin yumurtaları streçlemeye gittiği, kadının ise çantasına iki tane yağ koyup kasaya yönelerek telefonu da çalıp kaçtığı, market sahibinin ise geri döndüğünde telefonun çalındığını anladığı görülüyor. - İSTANBUL

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Yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada Yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Sultangazi, alışveriş, Market, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de yaşlı kadının marketten hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Son Dakika


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